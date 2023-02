La novela que protagonizan Boca y Huracán por la definición del futuro de Lucas Merolla sigue escribiendo páginas en las últimas horas del libro de pases en la Liga Profesional de Fútbol. Los ofrecimientos económicos desde La Ribera no fueron suficientes, según manifestó el Globo, y el Consejo de Fútbol busca alternativas.

Después de tratar de "vergonzosa" la última oferta del Xeneize, el conjunto de Parque Patricios confía en retener al defensor hasta mitad de año. Sin embargo, ante la negativa del jugador por renovar su contrato, existe el riesgo de perderlo en condición de libre en junio y Boca huele sangre.

Es por eso que, tras varios intentos sin éxito para llevárselo en el mercado de verano, desde TyC Sports afirman que el Xeneize irá a fondo por la firma de un precontrato para que Merolla llegue gratis a mediados de 2023. Esto dependerá de la voluntad del jugador, tanto para marcharse a La Bombonera como para dejar sin dinero a Huracán. Horas de definición.

Sobre este escenario habló David Garzón, presidente del Globo. "Sin dudas que estaría mal visto, pero no creo que lo haga ni Boca ni el jugador. La dirigencia de Boca me dijo que ellos no harían una cosa así, por eso están haciendo ofertas para llevárselo ahora. Confío mucho en el accionar de Lucas, que siempre ha demostrado cosas buenas en Huracán. No creo que se vaya así", sentenció. A esta altura del mercado puede pasar cualquier cosa.