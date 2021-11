Este domingo, Boca recibirá a Newell's por la fecha 23 de la Liga Profesional y buscará un triunfo para meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Y de cara al cotejo frente a los rosarinos, Battaglia patearía el tablero.

Pero en el planeta azul y oro no todo tiene que ver con la actualidad, sino que también se piensa en lo que será el próximo mercado de pases, ya que Riquelme está trabajando en poder sumar la mayor cantidad de jerarquía posible y así poder pelear todos los campeonatos.

Mario Pergolini disparó fuertemente contra Riquelme

Nadie descansa en el mundo Boca. Y mucho menos en lo que respecta a la interna dirigencial. Más allá de que Mario Pergolini renunció a su puesto en el Xeneize, cada vez que puede, sale a confrontar a quienes fueron sus compañeros de fórmula.

Y ahora fue Juan Román Riquelme quien recibió los golpes del conductor radial: "Es una excelente persona, pero no nos llevamos. Creo que caí en la trampa. Con decir 'Esto es Boca' no se gana... Hay que tener gente capaz para llevar adelante del club. Y con la mística no se gestiona. Riquelme no está para gestionar el club, es mi opinión", expresó en A24.

Los cambios de Battaglia para recibir a Newell's

Después de la caída ante Independiente, Battaglia hará varias modificaciones y buscará volver al triunfo contra la Lepra. Y, para la sorpresa de propios y extraños, una figura quedará afuera de los titulares.

Eros Mancuso le está ganando la pulseada a Luis Advíncula y, a esta hora, se mete entre los once. ¿Quiénes serán los XI? Rossi; Mancuso, Zambrano, Rojo, Fabra; Almendra Campuzano, Ramírez; Cardona; Villa y Vázquez.

Boca no solo quiere a Paolo Guerrero

El viaje de Jorge Bermúdez hacia Perú no fue solamente para acordar el arribo de Paolo Guerrero, sino que también para convencer a otras figuras del país incaico.

La idea de Boca es poder concretar los arribos de Christian Cueva, Pedro Gallese y Edison Flores. ¿Habrá cuatro peruanos en el conjunto dirigido por Battaglia?

¿Boca se queda con la figura del fútbol argentino?

No, el Xeneize no irá en búsqueda de Julián Álvarez. La idea de Riquelme es poder adquirir a una figura que también sonó en River, pero que su intensión es poder vestir la azul y oro.

"Lo de Riquelme por Farías fue serio. El abogado de Colón me dijo que Román llamó directamente al presidente de Colón. La cláusula de salida de Farías es de 10 millones de dólares", expresó Martín Sendoa, el representante de Facundo Farías, en diálogo con el programa radial ¿Cómo te Va?. Boca irá con todo, pero ¿se lo quedará?