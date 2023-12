Paolo Guerrero no descarta un regreso a Racing ahora que Gago ya no está

Paolo Guerrero, delantero peruano que viene de coronarse campeón de la Copa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito, volvió a dejar en claro que fue Fernando Gago el causante principal de su decisión de rescindir el vínculo con Racing a inicios de julio, para luego recalar en el fútbol ecuatoriano en el que no tardó en volver a sentirse importante.

“Me hubiese encantado quedarme, pero necesitaba jugar. No podía estar compitiendo 20 o 25 minutos. Conversé muchas veces con Gago, le expliqué lo que necesitaba, pero no quiero decir más que eso. Estaba feliz en Racing, pero necesitaba jugar. Tuve que hablar con el presidente. No fui a Racing por dinero, no tenía un buen salario. Pero quería ganar la Libertadores”, manifestó en diálogo con Marcelo Benedetto en DSports Radio.

Con la llegada de Gustavo Costas a La Academia y el pedido específico por parte de este de salir a buscar un delantero en el mercado, Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de regresar ahora que ya no está Fernando Gago y no le cerró la puerta a esa opción, aunque dijo encontrarse muy a gusto en Liga de Quito.

“Yo no cierro las puertas a ningún club, menos a Racing con el cariño que le tengo. Sí me gustaría quedarme en Liga, pero ya no depende de mí. Si no me quisieran tendré que ver para dónde voy y no le cierro la puerta a ningún club. Viví momentos lindos en Racing, sé lo que es jugar en El Cilindro con esa hinchada increíble”, manifestó.

“Personalmente no conozco al profe Costas, no lo tuve como entrenador. No recuerdo si alguna vez lo habré saludado, pero sé muy bien quién es porque fue el entrenador de mi equipo del corazón, que es Alianza Lima”, agregó el delantero peruano refiriéndose al flamante director técnico de La Academia.

¿Cuál es la situación actual de Paolo Guerrero?

Tras rescindir en Racing y recalar en Liga de Quito, Paolo Guerrero firmó un breve contrato hasta diciembre que ya llegó a su fin, por lo que puede considerarse un jugador libre. Sin embargo, el delantero peruano dejó claro que no negociará con ningún equipo hasta no saber si el club ecuatoriano quiere volver a contar con él para 2024, donde el gran desafío pasa por apuntar a hacer una gran Copa Libertadores.

En caso de no continuar vinculado a Liga de Quito, Guerrero reconoció que no solo le interesaría regresar a La Academia, sino que también escucharía propuestas de otros equipos argentinos ya que se trata de una liga en la que le gustaría haberse medido estando a pleno desde lo físico, algo que aseguró haber logrado durante el segundo semestre del año.

¿Cuántos partidos disputó Paolo Guerrero en Racing?

Desde su arribo en enero hasta la rescisión de su contrato a inicios de julio, Paolo Guerrero participó de un total de 22 partidos oficiales en Racing, en muchos de ellos ingresando como suplente, en los que aportó un total de 3 goles y entregó 2 asistencias.