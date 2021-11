Después de la segunda derrota consecutiva, en Boca cambiaron el chip y comenzaron a pensar en la Copa Argentina, donde enfrentarán a Argentinos Juniors buscando un lugar en la final del certamen. Sin embargo, también se conocieron los detalles de la charla con Riquelme.

Si bien Battaglia tiene algunas dudas para el armado del equipo, pudo recuperar a sus figuras de cara al choque copero. Pero también podría perder a una de ellas, ya que dejó un mensaje en sus redes sociales y despertó la incertidumbre.

Boca iría con todo a Mendoza para enfrentar a Argentinos

El técnico de Boca mantiene algunas dudas para confirmar el equipo con el que jugará en el Malvinas Argentinas frente al Bicho de La Paternal: ¿Medina o Montes? ¿Molinas o Cardona?

En el entrenamiento del martes, Battaglia disipará las incógnitas. Y más allá de las dudas, los titulares de Boca serían Rossi; Advíncula, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Medina o Montes, Campuzano, Almendra; Molinas o Cardona; Pavón y Vázquez.

Battaglia dio detalles de la charla con Riquelme

A través de una conferencia de prensa, el técnico de Boca explicó qué fue lo que dialogaron con Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución.

"Es demasiado las cosas que se dicen y se inventan. No me sorprenden, el Mundo Boca es eso. Tenemos en claro lo que pasó y cómo fue. Fue una charla positiva con alguien que conoce el club y da su parecer", señaló el entrenador del Xeneize.

No todo es color de rosas: Boca recupera y pierde figuras

Para el duelo del miércoles por Copa Argentina, Battaglia recuperó a Eduardo Salvio, Jorman Campuzano y Sebastián Villa, quienes integran la lista de convocados.

Sin embargo, quien se perderá el encuentro será Marcos Rojo. El ex Manchester United no concentró, ya que no se recuperó de la contractura en el gemelo izquierdo.

La figura de Boca que ¿se marcha?

Después de perder mucho terreno con Sebastián Battaglia, Lisandro López dejó un mensaje repleto de dudas para quienes lo leyeron. En su cuenta de Instagram, el zaguero central ¿se refirió a su futuro?

"Lo mejor está por venir", escribió el ex Benfica. Y el Consejo de Fútbol rechazó una oferta del fútbol árabe durante el último mercado de pases, aunque ahora aparecería en el radar de Racing por un pedido de Gago. ¿Se irá?