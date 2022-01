En el mundo Boca quedaron muy cercas de quedarse con el regreso de Darío Benedetto, quien ya tiene todo acordado con la institución, pero resta que arribe al país tras desvincularse de Olympique de Marsella. Pero Riquelme no descansa y buscará concretar el arribo de dos estrellas por las que Battaglia insiste a diario.

Además, el Xeneize tiene muy bien visto a un arquero para que pueda competir con Agustín Rossi, pero desde el club de origen del futbolista desmintieron que haya un acuerdo para que se marche a Brandsen 805. Y como si fuera poco, los de La Ribera podrían perder a dos promesas.

Battaglia volvió a probar el equipo y confirmó la salida de una figura

El entrenador aprovechó la mañana para diagramar un ensayo táctico con once futbolistas por lado, y así comenzar a probar distintas variantes y variables que pueden ocurrir en los 90 minutos. Pero una de las figuras del equipo no estuvo presente y Battaglia sentenció su destino.

Quien no formó parte del equipo titular fue Ramón Ábila, que tampoco estuvo entre los suplentes. De esta manera, quedó oficializado que Wanchope no será tenido en cuenta por el DT, quien tampoco lo había incluido en los primeros trabajos tácticos del año.

Boca lo tenía cerrado, pero ¿se cayó la transferencia?

En el Xeneize daban por hecho a su primer refuerzo y el club del futbolista emitió un comunicado desmintiendo su llegada.

"El Club Atlético Los Andes desmiente la noticia difundida por medios nacionales sobre la transferencia de Leandro Brey. El jugador sigue perteneciendo a la institución, que se encuentra evaluando ofertas formales de diferentes equipos de Primera División", indicaron desde el Milrayitas. Boca lo tiene en carpeta, pero ¿llegará?

Martín Palermo quiere a dos promesas de Boca

El DT de Aldosivi negoció con Riquelme por dos futbolistas de Boca, que están muy cerca de mudarse a Mar del Plata.

Palermo pretende sumar a Agustín Lastra y a Nicolás Valentini, que no tendrán lugar en los planes de Battaglia. "Me dijo que no había problema y me los prestaba, aunque siempre hay que ver qué quiere cada jugador. Obviamente pedimos futbolistas al alcance", reconoció el Titán.

La última oferta de Boca por Ángel Romero

En las próximas horas volverán a contactarse con el entorno del paraguayo surgido de Cerro Porteño y le harán una última propuesta.

Los números que saldrán desde la dirigencia del Xeneize serán superiores a los ya emitidos, pero por unanimidad acordaron que, en el caso de que Ángel Romero no acepte, desistirán de su contratación.

¿Pol Fernández vuelve a Boca?

Después de varias idas y vueltas, Juan Román Riquelme llamó al mediocampista ofensivo y su llegada está al caer.

Según contó Augusto César, periodista de ESPN, “Riquelme llamó a Pol Fernandez” y “hay acuerdo para que vuelva a Boca”. Ahora, sólo será cuestión de horas para cerrar los números con Cruz Azul y reflotar una negociación que parecía finalizada.