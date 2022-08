En la previa de Boca vs. Agropecuario por la Copa Argentina, Sebastián Battaglia rompió el silencio y dejó mucha tela para cortar. Desde Juan Román Riquelme hasta los refuerzos de su ciclo. Y claro, no dejó pasar el tema Agustín Almendra. ¿Qué dijo del volante con el que tuvo un cruce tremendo?

Para sorpresa de todos, Battaglia confirmó que no tuvo contacto con Riquelme ni cuando fue despedido ni en los días posteriores y aseguró: "No pedí explicaciones". Además, habló de Almendra, a quien apartó del plantel por tratarlo de "títere de Román".

Lejos de Boca, Battaglia opinó sobre Almendra: "Tiene que..."

Respecto a la decisión que debió tomar, el León contó: "Lo de Agustín (Almendra) me dio tristeza por lo que se vivió. No es algo feliz. Me pone triste alejar a un jugador, pero tengo que mantener las reglas. El respeto tiene que ser con todos". Y hasta lo elogió futbolisticamente hablando...

Sin resentimientos, Battaglia llenó de elogios al volante que seguramente pronto regrese a Primera: "Almendra tiene una condiciones enormes, eso no se discute. Pero tiene que pensar las situaciones que ocurrieron; hay cosas que tiene que respetar. Le van a servir de aprendizaje".