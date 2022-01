Desde que se comenzó a negociar el regreso de Darío Benedetto se sabía una premisa: con el Elche no iban a haber problemas en el operativo para que el "Pipa" sea refuerzo de Boca. Es que el equipo español lo tiene en sus filas a préstamo desde el Marsella y no es habitual titular, por lo que desprenderse del jugador no era una cuestión difícil. Además, el delantero es accionista del club, por lo que tiene cierto poder de decisión junto con Christian Bragarnik, quien es su representante.

Por eso, la principal problemática a resolver para Boca era que el Olympique de Marsella -dueño de su pase- acepte que se vaya de Europa por medio de una nueva cesión o por una tranferencia. Primero el Xeneize intentó un préstamo, pero luego prosperó a avanzar por una compra del pase de Benedetto, lo que terminó aceptando el equipo francés el pasado miércoles 12 de enero.

De esta forma, quedó al caer el regreso del Pipa a Boca, ya que lo único que quedaba por confirmarse era su fecha de arribo, con contrato y acuerdo de traspaso con Marsella sellado. Y para fortuna de los hinchas del equipo de la Ribera, estaría todo acordado para que esta semana se cierre todo.

Esto se generó por un simple indicio: el Elche jugó en esta mañana Argentina (tarde española) el duelo ante el Villarreal por la fecha 21 de LaLiga en lo que fue victoria del Franjiverde por la mínima, y Benedetto ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Esto significa que el entrenador Francisco Rodríguez ya no cuenta con él, por lo que es casi cantado que en las próximas horas resolverá su desvinculación para así firmar todo con el Marsella y pegar la vuelta para nuestro país, a ponerse una vez más la camiseta de Boca.

Lo que todos los hinchas de Boca esperaban se está haciendo realidad. Benedetto volverá a ser el 9 del Xeneize y su llegada al país es inminente.