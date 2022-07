El Xeneize quiere tener el arco cubierto para diciembre y, si Agustín Rossi no pone la firma, tienen en mente a tres nombres con pasado en la Albiceleste.

Los 3 arqueros de selección que Boca sondeó por si Agustín Rossi no renueva

Los casos de Cristian Pavón y Eduardo Salvio sentaron precedente un precedente claro en Boca y el Consejo de Fútbol no quiere vivir una novela similar con Agustín Rossi, cuyo contrato vence en junio de 2023. Es por eso que el Xeneize ya le acercó una propuesta al arquero, mejor a la que se había presentado hace algunos meses, pero las partes no están ni cerca de llegar a un acuerdo para extender el vínculo.

La intención del elenco de La Ribera es renovarle el contrato a su figura, pero la chance de que Rossi decida rechazar la propuesta y marcharse del club ya encendieron las alarmas pensando en el futuro del arco azul y oro. Según informaron en ESPN 12, Boca está tras los pasos de, al menos, tres arqueros que vistieron la camiseta de la Selección Argentina en el último tiempo pensando en el mercado de diciembre.

Sin embargo, el panorama no está nada fácil. La primera opción en caerse fue la de Agustín Marchesín, quien está a punto de concretar su salida del Porto para ser nuevo refuerzo del Celta de Vigo. "Está muy avanzada su llegada. Restan algunos detalles por pulir: el arquero negocia rescindir el año de contrato que le queda en Porto", informó el periodista César Luis Merlo. Aún así, el Xeneize sigue atento a lo que suceda con el exjugador de Lanús.

En línea con la información del Chavo Fucks, integrante del equipo de ESPN F90, Boca también se contactó con Gerónimo Rulli en las últimas horas para conocer su situación deportiva. El arquero de la Albiceleste tiene serias chances de estar en el Mundial de Qatar y, según reveló Fucks, la propuesta fue rechazada debido a la intención del ex Estudiantes en seguir compitiendo al máximo nivel en el Villarreal.

El último nombre que se rumoreó pertenece a la vieja guardia de la Selección Argentina. Sergio Romero se encuentra libre y está entrenándose en las instalaciones de Racing, con la posibilidad de sumarse a la Academia a partir de diciembre. Sin embargo, Chiquito reconoció que no hubo contactos formales con ningún club en Argentina en el presente.

"Boca no me llamó ahora, pero sí cuando estaba Guillermo (Barros Schelotto). Yo estaba jugando mucho el United y Mourinho me quería en el equipo", declaró el exjugador de la Albiceleste. Una tarea complicada para conseguir jerarquía en el arco.