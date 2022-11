Los hinchas lo piden y Riquelme negocia por él pero revelaron que "Boca no es prioridad para el futbolista"

Mientras el mundo del fútbol se enfoca en Qatar 2022, Juan Román Riquelme piensa en la temporada 2023 para Boca. El vicepresidente trabaja junto al Consejo de Fútbol para elevar la jerarquía del plantel: además de gestionar renovaciones de contrato y algunas ventas, se enfocan en los refuerzos.

La vuelta de "Equi" Fernández es un hecho y el volante central se sumará al grupo para la pretemporada. Mientras tanto, los hinchas esperan la confirmación de otro regreso: el de Mateo Retegui. ¿Qué tan viable es el retorno del goleador de la Liga Profesional?

El periodista Marcos Bonocore dio una nueva actualización sobre el caso y aclaró un detalle: Mateo no piensa en Boca. "Un tema que no está resuelto. Boca no es prioridad para el futbolista y Tigre lo quiere retener. La cláusula de repesca sigue activa pero hay buena relación entre las partes. Distinto a lo que pasa con Equi Fernández, que está loco por volver. Veremos", aseguró.

Por otro lado, Luis Fregossi sostuvo: "Boca y Tigre ya negocian el futuro de Retegui. Boca quiere al goleador en la pretemporada si Tigre no paga antes del 30 de noviembre el 50% de su pase". Y añadió: "Tigre busca un plazo mayor para realizar ese pago o en todo caso que Boca le ceda otros jugadores a cambio. Momentos de definición". ¿Qué pasará con Retegui?