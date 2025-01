Apenas seis meses duró la aventura de James Rodríguez por Rayo Vallecano, en ese tiempo disputó siete encuentros en los que solamente brindó una asistencia. Se veía venir y se hizo realidad: el colombiano rescindió su contrato con el elenco de Vallecas y quedó con el pase en su poder. Sin dudas fueron varios los equipos que estuvieron atentos a la situación y uno de ellos es Boca, que, de contratarlo, rompería un mercado que viene bastante austero para el Xeneize.

No solamente Boca se interesó en James Rodríguez, también lo hizo Junior de Barranquilla, uno de los clubes con la billetera más abultada del país cafetero gracias a la influencia de Fuad Char, máximo accionista del Tiburón. En diálogo con El Heraldo, Char afirmó: “Desde hace unos días, a través de Cristian Daes de Tecnoglass, que es su amigo, surgió la intención y la opción real de fichar a un jugador de la categoría de James”.

Además, agregó: “Él habló con Cristian, que me llamó a mí y le hicimos una oferta muy buena. Ya salió la noticia de la rescisión de su contrato y estamos aquí firmes con el propósito de traer a James a Junior. Yo he estado hablando con un representante de él, no con Jorge Méndez, con un familiar, que se llama Andrés Rubio, y hemos estado acercándonos, pero no es fácil”.

James jugó apenas 7 partidos en Rayo Vallecano. (Foto: Getty).

Char menciona a Boca como un posible destino de James

El accionista destaca que la competencia por contratar a James no será sencilla y pone a Boca en el centro de la escena: “Hay una competencia económica en la cual nosotros estamos en unas condiciones bastante desfavorables por la condición de nuestra economía futbolera en Colombia, comparada con Boca Juniors de Argentina, cualquier equipo de los Estados Unidos o cualquier equipo de Italia, que nos dicen que hay propuestas de esos de esos países. Estamos peleando con unos pesos pesados. Por eso va a ser muy difícil”.

ver también La verdad detrás del posible arribo de James Rodríguez a Boca como agente libre

Un salario imponente para el fútbol colombiano

Al ser consultado respecto al salario que podría recibir James, Char fue contundente: “Yo diría que costaría dos o tres veces más que el de Falcao. Yo pienso, estoy completamente seguro, compartiendo el pensamiento del profesor Farías, que lo mejor para James sería que él pudiera trabajar en un club colombiano este año 2025 y todo el primer semestre del 2026 para que pudiera llegar a la a la Copa del Mundo en las mejores condiciones físicas, porque de las condiciones técnicas de James no hay ninguna discusión”.

Publicidad

Publicidad

ver también Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón: los dos jugadores que Boca quiere cerrar para el mediocampo