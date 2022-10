Son personajes antagónicos en el mundo Boca desde hace décadas. Y esas diferencias se ven más reflejadas que nunca ahora que uno de los dos lidera la gestión política del club. Mauricio Macri fue consultado por el manejo institucional de Juan Román Riquelme en el Xeneize y no se aguantó las ganas de dejar marcada su postura.

En una charla con Radio Mitre Córdoba, el expresidente opinó sobre las decisiones toma Román. "Estoy contento porque estamos cerca de salir campeones de vuelta, pero no cambia mi opinión: no me gustan los personalismos y, como está conducido el club, no me parece que sea bueno, no es sano", dijo.

Además, Macri recordó que por ahora el club no pudo recuperar su lugar entre los mejores del mundo. "No es para lo que trabajé tantos años para poner a Boca... Éramos uno de los cinco equipos más importantes del fútbol mundial. Estamos muy lejos de ese lugar, lamentablemente, muy lejos", sostuvo.

Por último, Mauricio criticó la decisión de suspender los descensos en el fútbol argentino. "Los equipos que salen últimos van al descenso. Seguimos escuchando que la AFA sigue debatiendo si va a suspender los descensos. Ése tipo de país no es creíble para nadie", aseguró.