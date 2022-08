Las semanas de tranquilidad en Boca fueron tan solo un descanso. Hugo Ibarra confirmó lo que quedó visto en cámara: hubo una fuerte discusión entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo contra Racing y afirman que hubo golpes de puño, una imagen que quedó a la vista cuando se lo vio al peruano con el pómulo izquierdo completamente hinchado.

Lógicamente, el altercado formó parte de las primeras planas en los principales medios deportivos y, este mediodía en ESPN F12, la pelea entre los referentes del Xeneize fue el tema más discutido. En pleno debate, el periodista Martín Costa habló sobre la actualidad futbolística del Pipa y resaltó el mal momento que está atravesando, marcando diferencias con su primera etapa en La Ribera.

"Cualquiera que viene y se sienta a ver un partido de Benedetto hoy, se da cuenta que no está bien. No está cómodo, no disfruta, está con cara de traste...", expresó el panelista del programa que conduce Mariano Closs, para luego revelar un suceso que tuvo lugar en el partido reciente contra Agropecuario por Copa Argentina.

"El otro día pasó de largo, pero casi se pelea con un chico. Apenas entró... hay algo en él que no lo hace feliz con la camiseta de Boca", contó Martín Costa en ESPN F12. El hecho no trascendió ni hay imágenes de lo ocurrido, pero el altercado que habría tenido lugar el miércoles pasado es un duro antecedente que queda marcado por el conflicto de Benedetto con Zambrano ante la Academia.