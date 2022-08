Boca se prepara para el partido ante Rosario Central en la Liga Profesional luego del conflictivo clásico con Racing que terminó en un 0 a 0 en donde ambos tuvieron sus situaciones de cara al arco rival pero que en el Xeneize se vio todo eclipsado por una cuestión extrafutbolística, la cual fue la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo que pasó a mayores y terminó en golpes de puño entre ambos, escándalo que este lunes fue oficialmente sancionado por el club de la Ribera.

Tanto el delantero de 32 años como el zaguero de la Selección Peruana recibieron el castigo de ser marginados del primer equipo para los próximos dos partidos, por lo que ante Rosario Central y ante Defensa y Justicia no jugarán por decisión institucional, siendo así bajas confirmadas para Hugo Ibarra de cara al duelo de este miércoles a las 21:30 en La Bombonera.

Sin embargo, los sancionados no serían los únicos que no podrán estar presentes en el partido ante el equipo de Carlos Tevez, sino que por cuestiones físicas, uno de los futbolistas que fue titular frente a Racing está en duda. En concreto, hablamos de Nicolás Figal. El central ex independiente terminó el clásico con la Academia con una sobrecarga muscular y no se entrenó con normalidad en la práctica de este martes en Casa Amarilla.

El zaguero de 28 años disputó el partido completo y fue una de las grandes figuras del encuentro, pero en lo que fue el entrenamiento previo al duelo con Central y se lo notó sentido físicamente y por eso, su presencia para enfrentar al Canalla no está confirmada. Esto sería un problema para Boca, ya que con Marcos Rojo lesionado y Zambrano sancionado, no habrían muchas opciones en la defensa.

Por eso, en caso que Figal no esté en condiciones de jugar, el reemplazante no saldría de Gabriel Aranda (fue titular esta mañana en Rosario en la goleada de la Reserva) o Agustín Sández, quien en realidad oficia de lateral izquierdo. Facundo Roncaglia de por sí será el reemplazante de Zambrano, por lo que en la zaga hay dudas para el partido de este miércoles. ¿Quién será el acompañante la pieza restante?