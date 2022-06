Nández no volvió a Uruguay desde la denuncia por violencia de género

Boca empieza a prepararse para lo que será un semestre decisivo. El último campeón local ya puso en marcha su andar en la nueva Liga Profesional e irá por el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores cuando se enfrente a Corinthians, un viejo conocido.

Para eso, Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol saben que deberán reforzar algunos puestos clave. Mientras se habla de la llegada de Domingo Blanco, en el Xeneize parecen haber pensado en un viejo jugador del club para sumar al mediocampo.

Se trata de Nahitan Nández, futbolista que milita en el Cagliari, equipo que descendió en la pasada temporada de la Serie A. El volante dejó el equipo en agosto de 2019, algunos meses antes de que la nueva comisión asumiera.

El uruguayo no regresa a Sudamérica desde hace un tiempo luego de haber recibido una denuncia por violencia de género de parte de su exmujer y madre de sus hijas, Sarah García. "Si no tuviera nada que esconder, se pondría a disposición de la Justicia y no estaría requerido, huyendo cómo está", dijo la joven en relación al viaje exprés que realizó el internacional cuando fue denunciado a comienzos de este año. ¿Qué pasará?