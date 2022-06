No es Banega: el jugador que Riquelme fue a buscar a Europa para que llegue a Boca

Juan Román Riquelme está aprovechando a pleno su viaje por las tierras europeas. Después de presenciar la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool, como así también estuvo presente en Wembley para la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de Italia, utilizó el tiempo para dialogar con varios futbolistas.

El objetivo del vicepresidente de Boca, que también es el titular del Consejo de Fútbol, es poder incorporar a los mejores jugadores que estén dentro del mercado para que el plantel comandado por Sebastián Battaglia puedan ir detrás de la séptima conquista de la CONMEBOL Libertadores.

Si bien tenía grandes intenciones de repatriar a Éver Banega, el actual mediocampista del Al-Shabab le manifestó que quiere pegar la vuelta hacia el Xeneize, pero que deciden los árabes. Y Riquelme, lejos de volverse con las manos vacías, llamó a un viejo conocido de Eduardo Salvio: Franco Cervi.

El actual futbolista de Celta de Vigo, hace dos años, confesó en ESPN haber dialogado con su ex compañero en Benfica: "Cuando él se fue de Benfica, me pidió vaya a Boca. Acá compartíamos mucho, estábamos juntos. Cuando se fue, me dijo: ‘Dale, venite vos también’". Si bien es complejo que se produzca su arribo, la presencia de su amigo y también la insistencia de Riquelme podría facilitar su salida de España.

El deseo del Xeneize está puesto en marcha y solamente deberán sentarse a negociar con los directivos del conjunto español que es dirigido por el ex jugador de River, Eduardo Coudet. ¿Se dará su incorporación?