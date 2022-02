En medio de un día agitado en Boca, el vicepresidente y emblema salió a hablar en distintos medios, pero en una de las entrevistas realizó un gesto que no pasó desapercibido para los hinchas millonarios.

No fue un día más para Boca. Desde bien temprano, cuando Ramón "Wanchope" Ábila publicó una polémica historia en Instagram arremetiendo contra el Consejo de Fútbol por no permitir su salida del club, se sabía que el viernes no vendría para nada tranquilo.

Más allá de la igualdad ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 2 en Casa Amarilla, lo resonante estuvo a la tarde, cuando nada menos que Juan Román Riquelme, vicepresidente y emblema absoluto del club, decidió romper el silencio y salir a hablar de la actualidad y los temas del momento.

Primero en ESPN y luego en TyC Sports, el ex enganche xeneize no esquivó ningún tema y, fiel a su estilo, opinó y brindó su punto de vista sin filtro, refiriéndose, por ejemplo, a la situación de Wanchope, la de Cristian Pavón y la llegada de refuerzos como Darío Benedetto y Nicolás Figal.

Pero claro, como cada vez que habla Román, no solo los hinchas de Boca estuvieron atentos a la entrevista, sino que también los de River aprovecharon para escuchar al ídolo del clásico rival y, desde las redes sociales, hicieron de las suyas.

Lo curioso ocurrió en medio de la charla de Riquelme con Gastón Recondo en TyC Sports. Durante la extensa entrevista, el dirigente hablaba de las finales que debería jugar Boca por haber sido campeón con respecto a las que jugó River e hizo un gesto que lo condenó: en una mano mostró tres dedos y en la otra uno.

Lógicamente, las cargadas no se hicieron esperar y los usuarios de River inundaron las redes de bromas referidas al famoso 3-1 de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Y Román no tardó en volverse meme.