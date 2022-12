La casa de Gran Hermano está más intensa que nunca. Este lunes fue expulsada Juliana por haber roto el aislamiento en su ingreso: contó cosas del "afuera" y cambió el panorama dentro del juego. Por eso finalmente hubo otros tres participantes que se metieron y volvieron al día a día dentro del programa.

Los que entraron fueron Daniela ("Pestañela"), Agustín ("Frodo") y Lucila ("La Tora"). Horas después de ese vibrante momento televisivo, los participantes conversaron entre todos y Alexis, más conocido como el "Conejo", aprovechó para sacarse una duda con respecto a Boca.

Alexis habló con "La Tora" y le hizo una pregunta directa: "¿Sabés quién salió campeón del último torneo? La p... madre hace dos semanas que salió...". Lucila se rió y solo le hizo un pequeño comentario: "Cuando yo salí hice lo mismo, boludo...". Así, dio a entender que también tenía ganas de saber cómo había quedado la Liga Profesional, que lucharon Boca y Racing.



Como romper el aislamiento está prohibido y puede traer sanciones, Lucila no le contó cómo finalizó el torneo. Alexis, resignado, se limitó a mantenerse confiado: "Yo sé que Boca no me pudo haber fallado... Si me falló Boca... Me voy. Dios me hubiera dicho si me falló Boca. Para mí no". Lo cierto es que el "Conejo" se perdió mucho: Boca fue campeón, hubo polémica entre el plantel del Xeneize y Racing y "La Academia" festejó en el Trofeo de Campeones. Eso sí: pudo ver que Argentina se consagró campeón mundial desde adentro de la casa.