Oficial: Pol Fernández no usará la 7 y cambia de número para este nuevo ciclo en Boca

La semana pasada, Guillermo "Pol" Fernández viajó a México y arregló su desvinculación del Cruz Azul. Y luego regresó a la Argentina para terminar de cerrar su pase a Boca. Se realizó la revisión médica, firmó su contrato y ya lleva unos días entrenándose en el predio de Ezeiza. Ya es el tercer refuerzo del Xeneize para esta temporada.

Sin embargo, la presentación oficial en las redes sociales del club de la Ribera recién se hizo este martes. Boca confirmó el arribo del mediocampista, que tendrá su tercer ciclo en la institución, y además hizo oficial lo que ya se comentaba por lo bajo: no usará la "7" y cambiará de número.

Boca publicó un video en el que se ve que Fernández utilizará la número "8" para esta nueva etapa en el conjunto azul y oro. "Ya veré cuál es el número disponible, creo que la 7 o la 8. Pero no me vuelvo loco por eso", había dicho el volante en su arribo al país.

De esta manera, la "7" queda vacante y todo indica que quien la utilizará será Exequiel Zeballos. Además, Darío Benedetto llevará la "9" que le dejó Nicolás Orsini y Nicolás Figal, otro de los refuerzos de este mercado, usará la "4" en la espalda.