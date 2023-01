Tras confirmarse su salida en junio, el Xeneize dejó una respuesta negativa que no gustará en Brasil.

Los últimos días fueron decisivos para el futuro de Agustín Rossi. El arquero, tras no haber llegado a un acuerdo con Boca para renovar, firmó un pre contrato con Flamengo y ese será su destino después del 30 de junio. Una decisión que no gustó, teniendo en cuenta que se trata de uno de los jugadores más determinantes del club desde hace tiempo.

Si bien la suerte del 1 está echada, la novela está lejos de terminar. Sigue habiendo comunicación entre el conjunto brasilero y el Xeneize por un objetivo en particular: llevarse al ex-Lanús ya. Tras la oferta del campeón de América, desde Brandsen 805 no dieron el OK.

El Mengao le ofreció a Boca 300 mil dólares para poder contar ya mismo con los servicios de Rossi. Sin embargo, el Xeneize rechazó esa propuesta y es por eso que tendrá al futbolista de 27 años en el plantel hasta junio. ¿Tendrá minutos de acá hasta su salida?

En Boca hubo distintos casos: algunos se quedaron y jugaron hasta el último día, mientras que otros entrenaron pero sin jugar durante los últimos 6 meses (como Cristian Pavón). Habrá que ver qué decisión toma Hugo Ibarra, teniendo en cuenta que tiene a Sergio "Chiquito" Romero en su plantel.