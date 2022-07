En lo que fue el último día del mercado de pases de manera oficial en el fútbol argentino, Boca concretó a su primer refuerzo, siendo Martín Payero el nombre y apellido concreto del futbolista que se pondrá la camiseta xeneize proveniente desde el Middlesbrough de la segunda división inglesa.

El cordobés es un volante central creativo, con buen pie para el pase y para el remate al arco, así como también veloz gracias a su larga zancada y que tiene 1.82 de altura, lo que lo hacen un mediocampista realmente completo y con solo 23 años, lo que hace que Boca se quede con un futbolista más que interesante a modo de préstamo por 18 meses sin cargo desde M'Boro y con opción de compra por su pase.

Payero estuvo en el radar del club de la Ribera durante varias semanas y finalmente en la recta final del mercado de pases pudieron cerrar su arribo como cedido, y pese a haber jugado solamente 14 partidos en el histórico club inglés que milita la Premiership, el mismo le habían depositado la confianza al argentino de ser el encargado de darle fútbol al equipo, ya que le dieron la camiseta con el dorsal número 10 en agosto del año pasado.

Sin embargo, en Boca no podrá utilizar estas cifras en su camiseta debido a que tras la salida de Eduardo Salvio, el paraguayo Óscar Romero agarró la pesada 10 xeneize. Otros dorsales que utilizó en su carrera tanto en Banfield como en Talleres y la Selección sub 23 fueron la 21 y la 29, números que también en el Xeneize tienen dueño siendo estos Jorman Campuzano y Norberto Briasco. Y si bien la salida del colombiano puede darse en breve, no sería antes de la llegada de Payero.

Esto deja una sola conclusión: en Boca, el volante deberá usar un dorsal nuevo para su carrera, teniendo que seleccionar entre los vacantes al día de hoy en el club de la Ribera. Como opción más lógica, el número libre que podría agarrar Martín Payero es el 11, el cual dejó Romero a la hora de cambiarse al 10. La dorsal 15 también está disponible, así como también los números 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37 y de la 39 en adelante. La número 2 también, pero por su posición sería extraño que seleccione ese dorsal.