La salida de Carlos Tevez a mitad de año y la reciente partida de Edwin Cardona dejaron a la "10" de Boca sin portador. La camiseta más emblemática que tiene el club de la Ribera, la que utilizaron los grandes ídolos históricos, de momento no tiene protagonista. Y ya comenzó la danza de nombres.

Por características de juego y su rol dentro del equipo, muchos hinchas mencionaron al juvenil Aaron Molinas como uno de los candidatos. La respuesta del joven volante fue la esperada: "Obviamente me encantaría usarla, pero no estoy enfocado en quien la tiene. Estoy metido en rendir adentro de la cancha y ayudar al equipo. Eso no está en mi poder".

Guillermo "Pol" Fernández, el tercer refuerzo de este mercado de pases, fue consultado por el tema. En una charla con TyC Sports, el mediocampista sostuvo: "No es un problema el número. Sé que la 10 en Boca tiene mucha historia, no es para cualquiera. He usado otro número, me ha ido bien. No sé si estará vacante o no. Ojalá salga todo bien. No es algo que me vuelva loco".

A la hora de recomendar a alguien para llevar el número más mítico que tiene Boca, a Pol se le vino a la mente un protagonista en el que nadie había pensado hasta el momento. "Al Toto Salvio le quedaría bien. Tiene recorrido, experiencia, mucha calidad. Si la desea, le va a quedar hermosa", sostuvo. ¿La usará el "Toto"?