La situación de Guillermo "Pol" Fernández inquieta a todos en México. De la nada se activó la vuelta del mediocampista a Boca y en Cruz Azul están a la espera de la resolución del tema. Y a esto se le sumó la declaración que dio el futbolista hace algunos minutos.

El volante resolvió sus problemas con el consejo de fútbol y ya se sabe que Juan Román Riquelme lo quiere de vuelta en el equipo. El lunes por la noche, Fernández viajó a México para resolver su situación: se espera que arregle su desvinculación y vuelva a Buenos Aires para firmar su contrato con el Xeneize.

En su llegada a tierra mexicana, "Pol" habló para los medios presentes y dio un misterioso mensaje. "No voy a hablar hasta resolver los temas personales que tengo, así que gracias por respetarme", avisó en primera instancia. Y luego agregó: "Sé que se hicieron muchas suposiciones y muchas declaraciones no debidas porque yo estaba pasando un momento no tan bueno".

"Espero que me sepan entender. Pronto hablaré para que la gente tenga todo claro", completó Fernández, y así generó un fuerte suspenso en Cruz Azul. En Boca lo esperan para el cierre de la semana: la idea es que vuelva con todo resuelto y pueda hacerse la revisión médica y rubricar el vínculo con el club de la Ribera por tres años.