Sergio Romero todavía no debutó en el arco de Boca. Conocé, a continuación, cuáles son las razones de esto.

¿Por qué Sergio Romero no juega en Boca?

Sergio Romero fue uno de los últimos fichajes que cerró Juan Roman Riquelme para Boca en el anterior mercado de pases. Pese a esto, el ex arquero de la Selección Argentina todavía no sumó minutos ni tampoco estuvo en el banco de suplentes. A continuación, las razones.

El futbolista llegó con el pase en su poder luego de su estadía en el Venezia, de la Serie A de Italia y una larga trayectoria en el fútbol europeo, donde llegó a estar varios años en el Manchester United.

+¿Por qué no juega Sergio Romero en Boca?

Lo cierto es que Chiquito Romero está siendo llevado de a poco por Hugo Ibarra y su cuerpo técnico, teniendo en cuenta los meses de inactividad que arrastraba. Además, el rendimiento actual de Agustín Rossi hace que no tengan que apresurarse en tirar a la cancha al ex Sampdoria. Cabe destacar que Rossi no llegó a un acuerdo para su renovación y el futuro del arco xeneize, a partir de 2023, es una incógnita.

El arquero de 35 años tenía estipulado que haga su estreno frente a Quilmes, por los cuartos de final de la Copa Argentina, este miércoles 28 de septiembre. Pero, en las últimas horas, se notificó que sufrió una nueva lesión en la rodilla, por lo que no se sabe cuándo podrá hacerlo.