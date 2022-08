Conocé cuál es el motivo por el que Sergio Romero no fue convocado para el partido de Boca ante Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

¿Por qué no ataja Chiquito Romero hoy en Boca vs. Agropecuario?

Boca buscará mantener la ilusión por defender el título en la Copa Argentina 2022 cuando se enfrente HOY, miércoles 10 de agosto, con Agropecuario en el marco de los octavos de final. En este escenario, Hugo Ibarra no podrá contar con el último refuerzo del plantel: Sergio Romero.

El arquero, que se encontraba libre tras su paso por Venezia de Italia, aceptó la oferta de Juan Román Riquelme y firmó con el Xeneize hasta 2024. De esta manera, el conjunto de La Ribera fortaleció el arco después de no haber acordado la renovación del contrato de Agustín Rossi.

Pese al efecto que ocasionó su llegada, el surgido de las Divisiones Inferiores de Racing no estará presente en el próximo compromiso del equipo. A continuación, conocé cuál es el motivo por el que Chiquito Romero no fue convocado para el partido por el certamen federal.

La razón por la que el ex arquero de la Selección Argentina no jugará contra Agropecuario es que el cuerpo técnico decidió preservarlo debido a que solo sumó un entrenamiento con sus nuevos compañeros. Por lo tanto, el ex Racing, AZ Alkmaar, Mónaco, Sampdoria, Manchester United y Venezia deberá aguardar para estrenarse bajo los tres palos del arco xeneize.

El debut del subcampeón con la Albiceleste del Mundial de Brasil 2014 podría producirse el próximo domingo 14 de agosto, cuando Boca visite a Racing, su ex equipo, por la continuidad de la Liga Profesional 2022. En caso contrario, podría tener actividad el miércoles 17 del mismo mes frente a Rosario Central por el campeonato argentino.

¿Quién será el arquero titular de Boca vs. Agropecuario?

A falta de confirmación oficial, el elegido para ocupar el arco ante el equipo que milita en la Primera Nacional sería Javier Garcia. De esta manera, Rossi ocuparía un lugar en el banco de los suplentes.

¿A qué hora juegan Boca vs. Agropecuario por la Copa Argentina?

El partido Boca vs. Agropecuario se llevará a cabo HOY, miércoles 10 de agosto, a partir de las 21:10 horas locales, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.