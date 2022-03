La lesión de Carlos Izquierdoz fue una pésima noticia para Boca. No solo porque se trata del capitán del equipo sino también porque el defensor es uno de los titulares inamovibles que tiene Sebastián Battaglia en el Xeneize. La baja del zaguero central implica un fuerte cambio de cara al Superclásico.

Trascendió que el "Cali" tiene una fractura y será baja por algunos meses. La planificación general se verá luego pero este domingo será el duelo ante River en el Monumental y el director técnico tendrá que definir quién reemplaza a Izquierdoz para formar la dupla con Marcos Rojo.

El periodista Emiliano Raddi avisó en Sportscenter (ESPN) que Battaglia no tiene dudas: "Van a jugar Zambrano y Rojo". Eso sí, el DT esperará hasta último momento para saber qué sucede con el Darío Benedetto, Óscar Romero y el "Pulpo" González".

¿Jugará el "Pulpo" contra River? "Difícil. Si llega, no llega al 100%. Tal vez puede llegar con lo justo. Hay que ver si Battaglia quiere eso", avisó Raddi. "Benedetto va a hacer todo lo posible por llegar. Influye mucho el jugador. Si es por los médicos, no. Pero hay muchas chances", agregó. Pero sí confirmó que estará Romero: "Tiene una sobrecarga, no estuvo contra Estudiantes para poder estar contra River".