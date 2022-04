Primavera Sound Buenos Aires se llevará a cabo en el Parque de los Niños del 7 al 13 de noviembre de 2022 que contará con artistas internacionales. El cartel completo se presentará el próximo 27 de abril, mismo día en el que se revelará la alineación del festival para su versión en Chile.

Luego de confirmar su edición 2022 extendidas de once días en Barcelona, la versión madre de Primavera Sound presentó el mayor cartel de su historia - cuenta con más de 413 artistas y más de 500 shows a lo largo de todo el evento-, anticipando el eclecticismo y el impacto que promete esta primera temporada local.

+◉ MasterChef Celebrity Argentina: qué participantes estarán en la final el próximo domingo 10 de abril

Se creó en la ciudad de Barcelona, habiéndo realizado su primera edición hace ya 20 años. Se trata de un festival que siempre se ha destacado por la extrema calidad de su line up -reconocido mundialmente por músicos, referentes de la industria y medios especializados-, por los altos estándares de desarrollo sustentable y de compromiso con el medio ambiente y por su enorme involucramiento con la comunidad local de cada ciudad donde sucede.

A raíz de estos valores, y del compromiso con la igualdad de género en sus carteles desde 2019, Primavera Sound se convirtió desde ese año en el primer festival de gran formato en colaborar con la Campaña de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

+La Renga en La Plata 2022: ¿Cómo comprar entradas y cuánto cuestan?

¿Quiénes son los posibles artistas del Primavera Sound Buenos Aires?

Uno de los posibles artistas que se esperan son Arctic Monkeys y Tyler, the Creator, debido a que ambos artistas forman parte del line-up del Primavera Sound para este año en otras ciudades.

De hecho, la grilla del recital en Barcelona -estipulado para junio de 2022- cuenta con bandas como Massive Attack, Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strokes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds, y el querido Tyler.

Y en su edición en Los Ángeles no solo están Alex Turner y compañía, sino también Lorde, Nine Inch Nails, Clairo, Darkside, Mitski, Pinkpantheress, Khruangbin, Tierra Whack, Cigarettes After Sex, James Blake y King Krule.

¿Dónde conseguir las entradas?

Para asistir al Primavera Sound deberás sacas las entradas a través de All Access.