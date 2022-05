La palabra más esperada del día de hoy era la de Raúl Cascini. Después de mucho tiempo, el integrante del Consejo de Fútbol visitó a sus excompañeros de ESPN -con Sebastián Vignolo a la cabeza- y habló de todo lo que involucra su rol en Boca.

El exfutbolista y campeón del mundo con el Xeneize no se guardó nada a la hora de declarar. Se tocaron temas como la continuidad de Sebastián Battaglia, las finales que le deben al equipo, el nivel del equipo y, por supuesto, no podía faltar el bochornoso episodio con incidentes ante Atlético Mineiro. Justamente él fue uno de los protagonistas.

"No sé si la palabra es 'responsable', pero claro que me siento arrepentido. Sin ningún lugar a dudas. Lo he hablado y se tomaron decisiones", reconoció el Mosquito, que hoy cumple una pena de 2 años sin poder ingresar a estadios en partidos Conmebol. Luego, agregó: "No voy a justificar nada, porque cuando uno se siente arrepentido no hay justificativos, pero los momentos hay que vivirlos. Fue muy duro para nosotros haber quedado eliminados de la forma en que lo hicimos".

"He pedido disculpas a toda la gente que tenía que pedírselas. Todos hemos tenido errores y lo importante es asumirlo", expresó Cascini. Por último, fue autocrítico: "Hoy me hubiera metido al vestuario. Fue un hecho difícil. Pasaron cosas con la gente de seguridad, pero no viene al caso. Estamos pagando lo que ocurrió", expresó Cascini".