Si bien en Boca hicieron un "esfuerzo enorme" -según confirmaban desde el Consejo del Fútbol e incluso el propio Riquelme- para poder renovarle a Agustín Rossi, la realidad es que esta cuestión estaría cada vez más lejos de lograrse, ya que el arquero pretende un monto económico altamente superior al ofrecido por Boca y por eso, la extensión de su estadía en la Ribera estaría a punto de cerrarse con un final negativo para el club azul y oro.

Es que mientras el Xeneize le acercó la oferta final a Rossi, que en realidad es la misma propuesta salarial a nivel económico pero con una baja en la cláusula de rescisión y en la duración de su contrato, apareció Flamengo como competidor y, con una billetera mayor que Boca, se le complicó la continuidad del arquero estrella a Riquelme y compañía.

Hace días se conoció desde Brasil que el Mengao ultimaba detalles para concretar la llegada de Rossi y este martes por la noche revelaron los detalles de la operación que están elaborando en el club de Río de Janeiro para cerrar el fichaje el arquero argentino que reemplazaría a Diego Alves, su histórico arquero que se despedirá del Fla a fin de año.

Según confirmaron Germán García Grova y César Merlo, Flamengo tiene avanzado el arribo de Agustín Rossi y le ofrecieron un millonario contrato por 5 años. "La intención es viajar a Argentina y negociar con Boca para que no se vaya libre", expresaron los periodistas en sus redes sociales, aunque también confirmaron que en caso de no llegar a un acuerdo con el Xeneize, esperarán hasta el 1 de enero del 2023 para hacerle firmar al ex Lanús un precontrato para quedarse con el pase en su poder a partir de junio.

En caso de suceder esto, en las últimas horas también se conoció que la idea de Boca es "colgar" a Rossi como ocurrió con Cristian Pavón este 2022 con su salida a Atlético Mineiro. Sea como sea, parecería que los días en el Xeneize están contados para Rossi y que incluso ante Racing en San Luis pudo haber sido su último partido bajo los tres palos de la Ribera.