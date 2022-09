La gran sorpresa del fin de semana en Boca se dio el domingo, cuando Hugo Ibarra armó el trabajo táctico y puso a los once titulares pensando en el partido de este lunes contra Huracán. Contra todos los pronósticos, el director técnico puso a Aaron Molinas en lugar de Juan Ramírez.

De esta manera, ya se sabe que el volante ofensivo juvenil estará desde el arranque esta tarde en La Bombonera. Mientras los hinchas festejan, ahora revelaron el motivo por el que el entrenador decidió apostar por el crack, que venía con poco rodaje en el equipo.

El periodista Martín Costa contó en "ESPN F12" cómo está el panorama de Aaron. "Es una buena oportunidad para Molinas. Porque si él aprovecha este partido... La pelea es con Ramírez porque Romero hoy quedó un poquito atrás en la consideración", dijo.

"Molinas no juega de titular desde el partido con Banfield, cuando Boca pierde en su cancha con Battaglia como entrenador. Después jugó poco y nada, no sé si tuvo que ver con que no quiso irse a Defensa", explicó el cronista. Y ahí aseguró: "Vieron algún crecimiento de él, sobre todo en el día a día, como para que ahora aparezca desde el arranque. Si aprovecha, se puede quedar...". Aaron, entonces, está ante la posibilidad de ganarse un lugar en el equipo.