A lo largo de las últimas horas, se desató una guerra en el mundo Boca. Sebastián Villa rompió el silencio, criticó a quienes fueron sus compañeros en la final de la Libertadores ante River en Madrid, de los cuales algunos continúan dentro del plantel, y además explicó que su relación con Riquelme no es la mejor.

Como si fuera poco, Ramón Ábila hizo lo propio desde sus redes sociales, pero con un tono mucho más elevado, pidiendo su salida, ya que está en los planes de Colón, Huracán e Independiente.

Y fue Juan Román Riquelme el que le devolvió el golpe a Wanchope, quien fue el que hizo estallar la bomba en la mañana del viernes. "Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y como nosotros cumplimos con las reglas de nuestros empleados, él tiene que hacer lo mismo con nosotros", sostuvo en diálogo con ESPN F360.

Además, el vicepresidente del Xeneize y actual titular del Consejo de Fútbol, se refirió a la negociación con Colón por la salida de Ábila: "Volvió a insistir por el préstamo y les dijimos que no nos interesa prestar al jugador. Sí que la única posibilidad era algo de dinero, que no es poco, más Abila por el 50% de Farías. No recibimos respuesta", aseveró.