Desde que Riquelme asumió en la dirigencia de Boca, en más de una ocasión, buscó sumar a futbolistas de extrema calidad para dar un salto en el continente. Sin embargo, por una causa u otra, las negociaciones no se dieron y los hinchas se quedaron con las ganas de ver a las estrellas mundiales vestidos de azul y oro.

Uno de los tantos futbolistas que, a nivel mundial, mostró su cariño por el Xeneize fue Felipe Melo. El mediocampista brasileño que ganó la última Copa Libertadores con Palmeiras, en su cuenta de Instagram, desafió al fotógrafo Gabriel Adrian Jurado respecto a la historia de Boca y lo dejó expuesto.

"¿La última vez que Boca ganó la Libertadores?", le preguntó Felipe Melo, y Jurado respondió: "Ni idea...". Entre risas, el ex Inter de Milán, se mofó del fotógrafo y esbozó: "No sabe, no es bostero...".

Días después de ganar la Copa Libertadores con Palmeiras, el mediocampista explicó en TyC Sports que se terminaba su vínculo con el conjunto paulista y que esperaba un llamado de Riquelme para jugar en Boca: "Sí, preguntan pero ninguno me ha llamado, jaja. A ver si alguno me llama porque, si no, si ninguno me llama y Palmeiras no me llama, me voy a quedar en casa", expresó. Como el titular del Consejo de Fútbol no lo fue a buscar, terminó firmando con Fluminense.

Ahora, el Xeneize deberá aguardar hasta que finalice el año 2023, ya que Felipe Melo firmó contrato con el elenco de la ciudad de Río de Janeiro hasta dicha fecha. ¿Riquelme lo irá a buscar o se quedarán con las ganas?