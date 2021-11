Ruggeri liquidó a una figura de Boca: "En River no jugaría"

Boca viene encadenó tres triunfos al hilo (dos por el torneo local y uno por la Copa Argentina) y mejoró su nivel colectivo. De a poco, el Xeneize recupera el juego y algunas figuras empiezan a destacarse. Sin embargo, Oscar Ruggeri atacó a uno de los mejores jugadores del plantel.

En "ESPN F90" se hablaba de la calidad de Edwin Cardona y el "Cabezón" se metió de lleno en el debate para dejar marcada su postura. "Para mí Cardona es marcable. Si le ponés un tipo encima... Es fácil marcar a Cardona. El que no es marcable es Julián Álvarez, a él no podría salir a correrlo", sostuvo.

"El equipo se tiene que acomodar al ritmo de él. Por eso siempre preguntamos por qué algún técnico no lo puso. Gallardo no lo pone, porque River juega a otro ritmo, y por eso no juega Carrascal de titular y tampoco Quintero", explicó Oscar.

Ruggeri luego fue por más y aseguró: "En River, no jugaría". "Cuando los de River pasan a toda velocidad, que no paran... ¿Cómo lo acomodás a Cardona?", agregó el mítico defensor argentino.