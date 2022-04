Agustín Almendra quiere volver al plantel de Boca y pidió disculpas públicas. Ahora el volante aspira a tener una charla con Sebastián Battaglia para arreglar los problemas y regresar al equipo. ¿Qué opinarán los referentes? Oscar Ruggeri analizó la situación y se animó a darle un consejo al juvenil.

"Si yo soy el pibe, si le tengo que dar un consejo: parate delante del grupo y pedí disculpas", manifestó el "Cabezón" en "ESPN F90". "Primero, al técnico. Almendra tiene que ir a la puerta del técnico, golpear y decir: 'Me equivoqué en lo que dije, pido disculpas, si me das la oportunidad me voy a matar entrenando'", explicó.

Pero Ruggeri opinó que la situación con Darío Benedetto es distinta. "Lo de Benedetto es dificil. Que mi compañero haya dicho esas barbaridades... Estas cosas se hablan en lo interno. Si a mi me pasaba con 20 años esto quizás no lo hubiera perdonado", sostuvo. Y agregó: "Todo lo que salió públicamente se tendría que haber hablando en el vestuario. Ahí no se pone a Boca por encima de todo, ahí se piensa individualmente".

Para Oscar, el "Pipa" no se manejó bien. Y por eso detalló qué tendría que haber hecho el goleador: "Benedetto tiene que cerrar la puerta y decirle al cuerpo técnico: 'Váyanse, hoy no hay entrenamiento'. 'Nene, vení y sentate acá'. Y todo lo que le dijo a ustedes se lo tiene que decir a él en la cara. 'Vos vas a hacer esto porque el grupo se mueve de esta manera. ¿Estás dispuesto? Si no estás dispuesto, afuera'".