Resulta hasta casi poético que Aldosivi tenga como entrenador a Martín Palermo y que apenas un día después de cumplir 48 años jueguen entre sí Boca y el Tiburón. Con hinchas neutrales para aumentar más aún este contexto y con el reencuentro con Sebastián Battaglia durante los 90 minutos del partido, sin contar todavía allí la posibilidad de que Juan Román Riquelme también viaje y también se dé ese esperado cruce entre ídolos de Boca.

Pero este domingo, el verdadero día del cumpleaños del Titán, mientras prepara a su equipo para el duelo contra Boca, lógicamente le llovieron los saludos por sus 48 años. Sin falta, a las 00:00 puntual la cuenta oficial del Xeneize publicó un emotivo video donde recopilaba los mejores momentos y goles de la carrera de Martín con la camiseta azul y oro.

Con el recorrido que Palermo tuvo en su carrera, no suena nada loco que Boca no haya sido el único club en saludarlo, pero sí llamó la atención que lo haya hecho un club con el cual no tuvo relación alguna en toda su trayectoria ni como jugador ni como DT.

Este conjunto que le dedicó un posteo fue el Olympique de Marsella a través de las palabras de uno de sus jugadores más reconocidos como lo es Leonardo Balerdi. El joven de solo 22 años se fue de Boca con apenas 5 partidos jugados en 2019, pero con todas las inferiores hechas en el club de la Ribera, siendo realmente un fanático del Xeneize y un jugador que constantemente nombra al club del cual es hincha.

Por eso, a través de las redes de su club, Leo Balerdi le dedicó un gran mensaje para el máximo goleador histórico de Boca: "Como hincha del club, te agradezco por todos los goles que me hiciste gritar, y quería decirte que sos uno de mis ídolos. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor".