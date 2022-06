Ya no queda mucho para que el mercado de pases llegue a su fin, ya que si bien mediante algunas excepciones puede extenderse unos días más, el 7 de julio será el día en el que se cierra de manera oficial y desde Boca aún no concretaron ningún refuerzo. Es cierto, en un principio desde el Xeneize afirmaron que solo irían por alguien en caso que se desarme el plantel o que surja una propuesta tentadora por alguna figura, pero ahora, esa cuestión pasa a ser una necesidad ante la salida de confirmada de algunas piezas.

En concreto, en la Ribera primero pensaban en solucionar -para bien o para mal- las cuestiones contractuales de Carlos Izquierdoz y de Eduardo Salvio, a quienes se les debía revisar/renovar sus contratos. Con lo del Cali con final feliz y con Toto fuera del club al haber rechazado la oferta y aceptado la de Pumas de México, en Boca parecen haber activado el tema de la búsqueda exhaustiva de refuerzos.

En este sentido, ya recibió un revés con uno de los nombres que estaban en carpeta desde hace algunas semanas pero que esperaban para avanzar formalmente a estos días. Este nombre es el de Martín Payero, quien en diálogo con IP Noticias manifestó que aún no se han comunicado desde Boca con él pero que está al tanto del interés.

Por otro lado, el ex Banfield y actual jugador del Middlesbrough inglés dejó en claro lo que quiere de su futuro: "Por lo que hablo con mi representante, mis intenciones están en pensar en la pretemporada y en estar bien acá, en mi club. Si después llegan ofertas, me sentaré a pensarlo y lo decidiré". Así, si bien no descartó un regreso a Argentina en caso que las negociaciones avancen, sí remarcó que pretende seguir en su equipo actual y por ende, en Europa.

Cabe destacar que anteriormente, Sebastián Battaglia había manifestado que conocía a Payero de sus épocas en Banfield, donde el actual DT de Boca era el ayudante técnico de Julio César Falcioni, por lo tanto remarcó su intención de sumarlo en caso de confirmarse el interés.