Este miércoles a las 21:10, Boca y Argentinos Juniors chocarán en la semifinal de la Copa Argentina. Si bien ambos equipos se juegan mucho en Mendoza, ahora la previa tiene un aliciente más: el cruce de declaraciones entre Juan Román Riquelme y Cristian Malaspina.

Todo comenzó con la molestia en el Xeneize porque el "Bicho" jugó su partido por el torneo local el viernes. Como el equipo de Sebastián Battaglia se enfrentó a Gimnasia el sábado, los de la Paternal tendrán un día más de descanso.

"Es a lo que nos acostumbramos este semestre", se quejó Riquelme. "Cuando pedimos jugar con San Lorenzo un día después nos dijeron que la fecha no se movía. Es clarísimo, no se mueven las fechas. El presidente de Argentinos logró que se lo adelantaran un día", agregó el vicepresidente de Boca.

Y ahora llegó la respuesta de Malaspina, el presidente de Argentinos. "Es una estrategia de victimización, no le encuentro sentido. Argentinos siempre estuvo programado para jugar el viernes, pedimos eso porque teníamos el homenaje a Diego el sábado. En ese momento no sabíamos la fecha del partido contra Boca", señaló.

"Lo que diga Riquelme me tiene sin cuidado, es victimización buscando no sé qué. Lo van a definir los jugadores en el césped. Lo que digamos antes o después es demagogia pura, no va a cambiar en nada el resultado", aseguró Malaspina en el programa partidario "Pasión Paternal".