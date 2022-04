Su salida de Boca no fue buena porque se dio luego de un episodio que lo tuvo como protagonista por una falla. Pasó de ser el centrodelantero titular a irse por la puerta de atrás y terminar en el fútbol de China. Pero supo reconvertir su carrera y ahora Emmanuel Gigliotti, a los 34 años, disfruta de su presente en Nacional de Uruguay.

Sin embargo, quedó afuera de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Xeneize. En "TNT Fútbol" (TNT Sports), el "Puma" aclaró que ya no sigue tanto el fútbol argentino ni lo que sucede con Boca: "No vi muchos partidos. En casa no prendo demasiado la tele, no me meto ni opino. Puro Netflix".

De todas formas, el delantero puso a tres argentinos como favoritos para la Copa Libertadores: "Boca y River siempre son candidatos. También Estudiantes es un gran equipo copero, que además anda muy bien en el fútbol argentino". Y agregó: "River viene ganando y haciendo copas buenísimas. Boca lleva mucho tiempo sin ganar la Libertadores y encima sabe que River está en la pelea".

Eso sí: para Gigliotti, los clubes de Brasil están por encima del resto. "Hoy los brasileños están un escalón arriba de los demás. En los últimos tiempos les interesa más la Libertadores y arman los planteles para este torneo. Antes les importaba más el Brasileirao. La liga brasileña es una de las cuatro o cinco mejores del mundo", aseguró.