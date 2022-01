El mercado de pases de este inicio del 2022 en Boca parece ya armado. Darío Benedetto fue la primera incorporación en presentarse pero en los próximos días llegarán varios refuerzos más. Nicolás Figal realizó la revisión médica este domingo y durante la semana se concretarán los arribos de "Pol" Fernández y Leandro Brey.

Con el panorama ya armado y cuatro jugadores que se sumarán al plantel, quedan pocos movimientos por hacer. Sin embargo, hace algunas semanas hubo sondeos por todas partes y el Xeneize intentó buscar figuras en cada equipo que pudo. Y ahora uno de los que interesó en el club de la Ribera contó por qué no se concretó su pase.

Gabriel Ávalos reveló en TyC Sports que el deseo de Boca nunca pasó de las típicas conversaciones entre clubes. "En un momento estuvo la posibilidad de ir a Boca, pero no se llegaron a conversaciones adelantadas. Fueron charlas donde hubo más preguntas que otra cosa. Yo por mi parte buscaba una tranquilidad en lo económico y en lo deportivo", señaló.

"Con Román no hablé en ningún momento, sí con gente cercana a él. De todas maneras no hemos avanzado mucho. Yo no estuve muy metido en el tema. Mi representante lo manejó", aclaró el delantero. A pesar de que pudo haberse ido, finalmente Ávalos renovó su contrato con Argentinos Juniors. "Estoy muy contento de haber renovado. El club ha hecho un esfuerzo muy grande para que me quede. Estoy muy positivo y mi idea es ser protagonista".