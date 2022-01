Darío Benedetto llegó a la Argentina y fue directo hacia Boca para sumarse al plantel. Ya firmó su contrato y este viernes será presentado oficialmente como el primer refuerzo de jerarquía del Xeneize para la temporada 2022. Su vuelta implicó un reencuentro con sus excompañeros y también con Diego González.

Vale recordarlo: el 19 de noviembre de 2017, el "Pipa" y el "Pulpo" tuvieron un fuerte cruce en un Boca-Racing en La Bombonera por la Superliga 2017/18. Sobre el final del partido, que terminó con victoria para "La Academia" por 2-1, ambos equipos tuvieron una pelea y los dos jugadores fueron protagonistas.

"Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa. Por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad", contó González. Y agregó: "Me sorprendió lo que dijo porque ya nos habíamos enfrentado varias veces. Él estuvo un año nada más en México, no sé cuánta plata habrá agarrado. Si me decís que era otro jugador con otra trayectoria...".

Meses después, tras una derrota de Boca ante River, el "Pulpo" le dedicó una historia en Instagram a Benedetto: "¿Y si mejor venís a jugar al patio de mi casa?". Pasó el tiempo y el recuerdo de esta pelea que comenzó en la cancha y siguió en las redes despertó la duda entre los hinchas: ¿cómo sería el reencuentro entre ambos antes de compartir vestuario?

El periodista "Chicho" Grosman reveló en TyC Sports que la historia tuvo un final feliz. "Un dato de color para el que ha imaginado cómo será el encuentro entre Benedetto y el Pulpo González. Sorpresivamente para algunos y no tanto para otros, a uno de los primeros que abrazó Benedetto fue al Pulpo González. Fue un afectuoso abrazo entre los dos futbolistas", contó el cronista. Ahora ambos están unidos por el mismo objetivo.