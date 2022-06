Benedetto y Rojo no estuvieron en la práctica del domingo y por eso Battaglia los dejó afuera del partido ante Ferro. Y ahora se conoce la razón de uno de los dos referentes para su ausencia.

Darío Benedetto y Marcos Rojo no se presentaron en el entrenamiento del domingo por la mañana y se generó una gran pregunta en Boca: ¿por qué? Sebastián Battaglia decidió dejarlos afuera del partido frente a Ferro por la Copa Argentina ante este caso de indisciplina y poco a poco se van conociendo detalles de la historia.

En "ESPN F12" se habló del tema y Mariano Closs introdujo un interrogante que derivó en una información clave. "¿Benedetto y Rojo no yendo a un entrenamiento sabían que se exponían a algo? ¿O dijeron: 'Nosotros somos Benedetto y Rojo y Battaglia con nosotros no se va a meter?'", preguntó el conductor.

Ante esa consulta, Martín Costa, uno de los periodistas del panel, contó lo que sabe al respecto. "Hay uno de los dos que sé que no escuchó ni el teléfono. Sé que se quedó dormido porque se lo reconoció a alguien a la tarde. '¿Qué te pasó', le preguntaron. Y respondió: 'La verdad que me quedé dormido, cuando me di cuenta era tarde'. Estoy hablando de Benedetto", dijo.

"Se quedó dormido... Y él tomó la decisión después de irse al hotel donde Boca estaba concentrado y entrenarse solo. Después el otro no sé el motivo...", amplió Costa, dando a entender que no conoce las razones de Rojo para no ir a la práctica. De todas maneras, en el programa contaron que ambos estarán el fin de semana contra Central Córdoba.