El Xeneize sólo hizo un gol en el inicio del torneo y hace mucho tiempo que un 9 no la mete.

Sequía en Boca: ¿Hace cuántos días que no la mete un 9 en el Xeneize?

Hace tiempo que Boca no juega bien. "Seremos menos malos que el resto" es la respuesta de los más fanáticos, citando aquella reconocida conferencia de prensa de Juan Román Riquelme e inflando el pecho por el último campeonato. Aunque sí, el hincha más sensato puede reconocer las carencias futbolísticas. Por ejemplo, que hace 121 días no se ve el gol de un 9.

Al fútbol se juega a ganar y al Xeneize le ha alcanzado con algunas individualidades para triunfar en el ámbito local. Pero el gran objetivo es la Copa Libertadores y allí los nombres rutilantes no alcanzan. Figuras nunca faltaron en el 11 inicial, pero por alguna razón los de La Ribera no la ganan desde el 2007...

Sequía en Boca: ¿Hace cuántos días que no la mete un 9 en el equipo de Ibarra?

Aunque tiene cuatro delanteros de área en el plantel y en su momento fue a buscar a Darío Benedetto (nobleza obliga, la mejor opción que podía contratar el Xeneize en aquel momento), en Boca no la mete un 9 desde hace más de tres meses. Y Nicolás Orsini, por ejemplo, hace casi un año que no grita un gol.

A día de hoy, miércoles 8 de febrero de 2023, Orsini no convierte hace 342 días, Luis Vázquez (hoy lesionado y entrenando diferenciado) no infla la red hace 170 días, el Toro Morales no la mete hace 128 días y Benedetto, el último 9 en marcar, lo hizo hace 121 días.