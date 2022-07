Sorpresa total en Boca con la decisión que Ibarra puede tomar con Rojo: "No me sorprendería"

El arranque del ciclo de Hugo Ibarra como director técnico de Boca está teniendo medidas más que fuertes. En su primera práctica de fútbol, el entrenador decidió dejar afuera del equipo titular a Carlos Izquierdoz y por eso el "Cali" no jugó frente a San Lorenzo. El "Negro" comentó que fue una "decisión táctica" suya.

Ahora el defensor quedó afuera de la lista de concentrados para el partido de este sábado contra Talleres, tras una semana en la que solo se entrenó en kinesiología. Tras tomar esa determinación, ahora se sabe también que Ibarra tiene planes para la figura de Marcos Rojo.

El periodista Diego Monroing contó en "ESPN F90" cuál es la situación del zaguero central en estos momentos. "No quiero dejar pasar esto que hablaban de Rojo. El contrato de Rojo es de dos años 'más uno' y los 2 años se cumplen en diciembre", explicó.

Pero luego dio una noticia impactante: "A mí no me sorprendería que mañana Rojo no aparezca con la cinta de capitán y hay que estar atentos a la decisión que tomará Ibarra en el entrenamiento de esta tarde. Yo seguiría ese tema. Es un tema que, de darse, deberá responder Ibarra al respecto". ¿Habrá nuevo capitán?