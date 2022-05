Boca se consagró campeón de la Copa de la Liga 2022 y lo celebró con mucha alegría ante su gente en Córdoba. Carlos Izquierdoz se dio el gusto de volver a ganar un título con la camiseta azul y oro y siendo el capitán de un plantel que volvió a dar una vuelta olímpica a nivel local. Y por eso se mostró más que feliz.

En una charla con TNT Sports, destacó la importancia de siempre celebrar en los torneos. "Hay que disfrutar esto. Parece fácil salir campeón, pero no lo es. Hay que trabajar muchísimo. Competimos con muchos equipos muy buenos que trabajan tanto como nosotros. Y cumplir un objetivo más con este club es algo maravilloso. Me tocó estar afuera y pelearla, pero acá estamos", dijo el "Cali".

Y luego Izquierdoz recordó el gol del "Pity" Martínez en la final de Madrid para explicar que el fútbol siempre da revancha. "Cuando llegás a este club, lo primero que se te pide es ganar la Copa Libertadores. Y a los seis meses de que llegué, me tocó perder la final contra River. Entonces... Me tocó correr al Pity (Martínez) 100 metros, ¿qué va a hacer? Al minuto 120, cuando el partido estaba liquidado. Había que correr y me tocó eso. Y bueno. Después era trabajar y esforzarse", sostuvo.

"Por eso el agradecimiento a la familia, a los amigos, a los que están cerca. Porque ahora ya sé van a venir muchos que te van a palmear el hombro, son los amigos del campeón. Por eso el agradecimiento a la familia, que está siempre. Cuando uno tiene días malos, escuchan y tratan de aportar desde donde sea", aseguró el defensor.