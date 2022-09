Boca volvió a confirmar su buen momento y, con un equipo repleto de jóvenes, venció a Quilmes y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. Pese a que no mostró su mejor cara futbolística, el equipo de Hugo Ibarra volvió a mostrar que está para cerrar bien el año y llegar en levantada al 2023.

Pensando en el año que viene hay varios jugadores que deberán ver qué será de su futuro. Son varios los que terminan su contrato en diciembre y hasta ayer no había grandes novedades. Sin embargo, ayer después del partido uno de los hombres en cuestión confirmó su continuidad.

Se trata de Javier García, quien ayer volvió a pararse bajo los tres palos después de un largo tiempo. "Yo me voy a morir jugando en Boca, disfruto mucho esto, no tengo tanta prensa, no me gusta esto de las cámaras. Ojalá pueda seguir mucho tiempo más", expresó minutos después del pitazo final de Penel.

El experimentado arquero, que a su competencia con Rossi se le sumó Chiquito Romero, dejó en claro que está feliz en el club: "Todos los arqueros estamos para competir, Boca necesita competir en todos los puestos, estamos en eso". ¡Hay Javi para rato!