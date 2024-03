No solo recuperó a Brey: en Boca vuelven a contar con 2 piezas claves para la Copa Argentina

En el mundo Boca están pensando en lo que será el compromiso del sábado frente a Central Norte de Salta por la Copa Argentina, donde se dará el debut del elenco comandado por Diego Martínez. Y el que estará será Leandro Brey, que fue desafectado de la Selección Argentina Sub-23.

Como en el Xeneize no iban a contar con sus dos principales arqueros, desde la dirigencia le solicitaron a Javier Mascherano que prescindiera de Brey, algo que finalmente ocurrió y sin que el DT del seleccionado nacional juvenil pusiera pretextos. Pero no solo el ex Los Andes estará a disposición para el compromiso en Santiago del Estero: también se recuperaron de sus lesiones Javier García y Equi Fernández.

De esta manera, para el choque en el estadio Madre de Ciudades, Martínez podrá convocar a García y Fernández, siempre y cuando continúen entrenando con total normalidad y sin molestias físicas para evitar que se produzca una nueva lesión.

Por otra parte, hay que destacar que no estarán Nicolás Valentini, que fue convocado a la Selección Argentinapara los compromisos amistosos frente a El Salvador y Costa Rica, como así tampoco podrán contar con Cristian Medina, que también fue citado al seleccionado nacional, pero en este caso al Sub-23, donde habrá dos compromisos amistosos ante México.

Boca sigue teniendo lesionados

Más allá de haber recuperado a Javier García y Equi Fernández, en el plantel de Boca siguen 3 futbolistas lesionados:

Sergio Romero: molestia en el tendón de Aquiles, es evaluado día a día.

Pol Fernández: lo observan día a día, ya que aún no tiene el alta tras el esguince de tobillo.

Nicolás Figal: sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla y recién regresaría a mediados de abril.

¿Cuándo juega Boca ante Central Norte?

El sábado 23 de marzo, a las 20:30, Boca enfrentará a Central Norte por los 32avos de final de la Copa Argentina. El compromiso se disputará en el estadio Madre de Ciudades y el vencedor tendrá que medirse contra quien resulte ganador de la llave entre Almirante Brown y San Martín de Tucumán.