Boca comenzó oficialmente la pretemporada y, con algunos casos positivos en COVID-19 de por medio, los dirigidos por Sebastián Battaglia arrancaron con los trabajos pensando en el torneo de verano que jugarán a mediados de enero. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol intentará cerrar los refuerzos iniciales de cara a este 2022 y Darío Benedetto podría ser el primero de ellos. El delantero recibió la oferta del Xeneize y, de aceptarla, habrá que negociar tanto con el Elche como con el Marsella.

Los nombres que tiene Riquelme en carpeta no solo son para darle variantes al entrenador que acaba de renovar su contrato, si no para poder suplir la gran cantidad de sanciones que sufrieron algunos futbolistas del plantel por parte de la CONMEBOL luego de los incidentes contra Atlético Mineiro. Sin ir más lejos, la defensa que comenzará la Copa Libertadores no podrá estar compuesta ni por Marcos Rojo ni por Carlos Izquierdoz, suspendidos para casi toda la fase de grupos.

Por dicho motivo, el club de La Ribera tiene al menos 3 defensores apuntados para este mercado de pases y el Consejo intentará cerrar alguno de ellos para las próximas semanas. Como si fuera poco, en Brandsen 805 también deberán tener en cuenta las posibles salidas en el plantel, como ya sucedió con Edwin Cardona. Los principales cantidatos a despedirse de la institución son Cristian Pavón (Cruz Azul) y Sebastián Villa (Dínamo de Moscú), pero ninguna de las idas mencionadas podrían doler tanto como la que podría darse si seguimos la información que surgió desde Brasil este martes.

Con el mercado abierto previo a la Copa Libertadores, el portal UOL Esporte tituló: "Marcos Rojo es el nuevo objetivo para reforzar la defensa del Palmeiras". El medio brasileño advirtió que el defensor con pasado en la Selección Argentina es del interés del Verdão para este verano, destacando su habilidad tanto para jugar de central como lateral. Además, otro de los factores para la viabilidad de la transferencia es la relación entre Rojo y el DT Abel Ferreira; ambos compartieron plantel en Sporting Lisboa entre 2011 y 2013. ¿Se dará?

El emblema que posee Boca tiene contrato hasta diciembre de 2022, pero en su vínculo hay una cláusula que podría extender la relación profesional hasta 2023. Dicho motivo podría signifcar una complicación para el Palmeiras a la hora de negociar y, hasta el momento, Rojo no ha mostrado ningún interés en marcharse del Xeneize luego de haber ganado su primer título hace poco menos de un mes alzando la Copa Argentina. Sin embargo, todo puede pasar.