La victoria de Unión de Santa Fe sobre Boca por 2-1 en La Bombonera tuvo a un gran protagonista: Franco Troyansky. El delantero se hizo cargo del penal que tuvo su equipo sobre el final del partido y, luego de que anularan su primer remate (atajó Javier García pero estaba adelantado), marcó el gol de la victoria y lo celebró con un gesto que no cayó bien en el equipo local.

¿Qué dijo el futbolista tras el encuentro? "Nos llevamos tres puntos muy importantes, hacía rato que no ganábamos en esta cancha, con un club tan grande como es Boca, nos vamos muy contentos a Santa Fe. Encima la ataja Javi (García), fue todo muy emocional, me vinieron a hablar todos, los defensores, el arquero, todos", destacó Franco.

El atacante aprovechó para pedir disculpas por el problema que se generó debido a su celebración, mostrándole la camiseta a la gente de Boca. "Pido disculpas a la gente si lo tomó mal, no fue para nadie. Due un desahogo porque hace mucho no convertía. Volver a este club que me dio todo... Estaba muy contento y lo saqué de adentro", explicó.

"Solo fue mostrar la camiseta. Nada en contra de nadie. Me voy con la frente en alto, un desahogo enorme en lo personal porque hace mucho que no convertía, que no jugaba y no me sentía bien. Para nosotros estos tres puntos eran muy importantes y se definía en ese penal así que fue un conjunto de cosas", aseguró Troyansky.