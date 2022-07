El futbolista que se ganó la bronca de todos los hinchas de Boca aseguró: "No me arrepiento"

Hace algunos días se ganó la bronca de todos los hinchas de Boca y estuvo en las portadas principales de todos los medios. Su decisión generó escándalo dentro del campo de juego y también en las tribunas y todo derivó en una larga polémica que pareció tener fin el viernes, pero que en realidad solo reavivó la llama. Ahora fue el turno de Franco Troyansky hablar sobre su sanción.

El delantero de Unión celebró el gol de la victoria ante el Xeneize en La Bombonera sacándose la camiseta y mostrándosela a la hinchada local. Todo terminó en empujones entre ambos equipos y la suspensión por tres fechas para el futbolista. "No lo puedo creer porque no fue contra nadie del mundo Boca. Fue un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no convertía", dijo en TyC Sports.

Troyansky dio los motivos de su celebración: "Fueron un conjunto de emociones, porque erré el primer penal y tenía casi un año sin convertir. Se me juntó todo en la cabeza y terminé haciendo eso". Y agregó: "Era el cumpleaños de Messi y salió un lindo homenaje. No me arrepiento. No fue porque estaba en la cancha de Boca; lo hubiese hecho en cualquier estadio".

Por otro lado, Franco aclaró que tampoco fue una cuestión de rivalidad: "No soy hincha de River y no hice el festejo por eso. Cualquier futbolista, desde que es chico, sueña con hacer un gol en cancha de Boca, pero no fue en contra de la gente". "Ahora vamos a hablar con la gente del club para ver si vamos a apelar o no", cerró.