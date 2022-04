La jugada de la polémica sigue generando debate. Frank Fabra quiso tirar el centro pero la pelota pegó en la mano de Ángel González y todo Boca pidió penal. El árbitro principal no lo cobró y el VAR tampoco lo vio así, por lo que el Xeneize solo igualó ante Lanús, por 1-1.

Sebastián Villa fue el primero en quejarse. "No sé para qué está eso, la verdad. Te dicen que revisan y al final no revisan nada. Fue una mano clara y ni miran el VAR. Entonces no sé para qué está eso", soltó. Y Sebastián Battaglia se sumó: "En su momento dije que el VAR venía a hacer justicia en algunas cosas y en este caso nos tocó ser perjudicados porque se podía revisar".

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, también dio su postura y desestimó la polémica. "Bajo ningún punto de vista el jugador de Lanús quiere bloquear esa pelota. Va cayendo y con un movimiento natural, la pelota pega en el brazo, no hay intención de bloqueo ni mucho menos. Es casual", aseguró.

Y ahora habló el gran protagonista. Ángel González, el jugador de Lanús que tocó la pelota con la mano, sostuvo en ESPN: "No veo la pelota, estoy de espaldas, me choca el jugador y el mismo movimiento del cuerpo hace que me gire y la verdad que ni siquiera se ni dónde me pegó. Ni lo he visto pero no se qué protestaron, porque no sé si fue mano o no, porque ni lo sentí".