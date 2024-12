Leandro Brey ha demostrado una madurez poco vista a su edad para asumir un compromiso complejo. En un año que no fue bueno para Boca, el joven de 22 años se puso los guantes y no le pesó ser el arquero del Xeneize en un caldeado contexto.

El oriundo de Lomas de Zamora se ha tenido actuaciones a destacar durante el 2024, en el que terminó por afianzarse en el primer equipo del club de la Ribera. De hecho, con Fernando Gago como entrenador, Brey atajó en 10 de los 12 partidos que dirigió Pintita, confirmándose su titularidad por encima de Sergio Romero y Javier García.

Debido a estos encuentros y a los que disputó a lo largo de su corta carrera en Boca, en los que tuvo varias actuaciones determinantes, Brey despertó interés de diversos clubes de Europa que -según los rumores que circularon en las últimas horas- ya lo estarían siguiendo de cerca para un posible fichaje en los próximos mercados de pases.

En base a la información que brindó el periodista Ekrem Konur, equipos como Napoli y Lazio en Italia, Atlético de Madrid en España y Arsenal en Inglaterra tendrían en carpeta a Leandro Brey. El jornalista añade que los cuatro clubes lo tienen en la mira pensando en un proyecto de arquero para el futuro.

Sin embargo, Boca de momento no se muestra interesado en desprenderse de Brey y tampoco hubo acercamientos formales de parte de estos equipos. Por ahora, no sería más que un seguimiento, aunque en la Ribera tendrán que estar atentos a lo que pueda suceder. Actualmente su pase posee una cotización de 2 millones de euros, y tiene un contrato vigente hasta diciembre del 2027.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 16 jugadores de Boca que perdieron valor en el mercado desde la llegada de Fernando Gago

¿Boca irá a buscar un arquero en el mercado de pases?

Javier García termina su contrato con Boca a fines de diciembre y, luego, será agente libre. Por esta situación, puede negociar con cualquier club que lo desee sin que el Xeneize pueda intervenir.

Pero, esta postura de Gago y de Riquelme lo cambia todo. Lo que antes parecía una salida segura del club azul y oro, ahora no es una fija. Desde el club entienden que el arquero aporta mucho al grupo, al vestuario y lo quieren en el día a día.

ver también Cambio de planes en Boca: Gago y Riquelme quieren que Javier García siga en el club

La posible renovación de García cambia la situación en el arco de Boca. Es que con Brey, Romero y si decide quedarse el ex Tigre y Racing, la dirigencia no buscaría otro arquero en el mercado. En todo caso, existe la chance de que Chiquito Romero decida no continuar en el club. En los últimos partidos de la Liga Profesional no pudo estar a disposición por algunos problemas en su rodilla. Y si esto persiste, podría considerar un adiós. Solo así buscarán otro arquero. De lo contrario, si Javi finalmente acepta continuar en la Ribera, no habrá cambios en el arco de Boca en 2025, al menos en un principio.

Publicidad

Publicidad

Leandro Brey, llamado a ser el arquero del futuro para Boca

Con Sergio Romero perdiendo la titularidad y con un 2024 para el olvido, y la incertidumbre respecto al futuro de Javier García, Leandro Brey ha ganado mucho terreno en el arco de Boca. De hecho, hoy en día le ganó el puesto a Chiquito, y en el Xeneize tienen una postura clara con el joven de 22 años, y es considerarlo el golero del futuro del club por un largo tiempo. Fernando Gago lo considera importante en la estructura del plantel y en la dirigencia lo ven incluso como un arquero con futuro de Selección.

Las estadísticas de Leandro Brey en Boca en la Liga Profesional 2024

Leandro Brey estuvo en 12 partidos de esta Liga Profesional 2024 en el arco de Boca. Fueron 11 titularidades, mientras que estuvo ocho minutos ante Rosario Central por una lesión de ‘Chiquito’ Romero. En resumen, estuvo en 998 minutos en cancha donde recibió 8 goles y tuvo seis vallas invictas.

Desde su llegada al ‘Xeneize’, estuvo en 22 partidos (1717 minutos) donde recibió 16 goles, pero tuvo 11 vallas invictas, es decir, un 50% de efectividad de arco limpio.

Publicidad

Publicidad

ver también La lista de Boca: los 17 futbolistas que analizan Gago y Riquelme para 2025